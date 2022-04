Il regista naturale che si è innamorato di Firenze e che ha fatto infatuare la città

Uno dei giocatori della Fiorentina con maggiore entusiasmo in questo momento è sicuramente Lucas Torreira. In questi giorni sui social ha postato diverse foto e scritto messaggi pieni di carica agonistica in vista del prossimo impegno che lo rivedrà tornare in campo dopo la squalifica scontata contro il Napoli.

E’ il regista naturale di questa squadra, uno che si è innamorato di Firenze e che ha fatto infatuare la città. Per i tifosi è assolutamente un punto di riferimento per il presente e per il futuro: adesso è impossibile pensare di perderlo la prossima estate e i 15 milioni di euro da versare nelle casse dell’Arsenal per poterlo acquistare a titolo definitivo, sono una cifra assolutamente investita bene.