Il restyling della difesa viola: tra conferme e incertezze, il più vicino all’addio è Caceres

Sono stati i due uomini di esperienza del mercato 2019: Franck Ribery e Martin Caceres, entrambi legati alla Fiorentina fino al prossimo 30 giugno. Nel restyling che ha in programma la società viola il difensore uruguaiano potrebbe non rientrare tra i confermati, ad oggi almeno come raccolto da Fiorentinanews.com il rinnovo del classe ’87 è in forte dubbio e le chance di rivederlo ancora a Firenze sono piuttosto basse. A differenza invece di Quarta e Igor, confermati, e delle discussioni che verranno portate avanti su Pezzella e Milenkovic.