Il retroscena: Amrabat e la notte passata in ospedale per il dolore

La presenza in campo per Marocco-Spagna del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, è stata in bilico fino all’ultimo. Il giocatore ha confessato di aver subito un’infiltrazione per il mal di schiena che lo perseguitava, ma emergono anche altri particolari di questa vicenda.

Secondo il canale qatariota Al Kass, il calciatore marocchino è stato in ospedale nella notte tra lunedì e martedì a causa del dolore.

Alla fine ha vinto la sua determinazione e la voglia di scendere in campo comunque: anche con questo dolore addosso, Amrabat è stato uno tra i migliori in campo e ha dato il suo contributo per il passaggio del turno della sua squadra.