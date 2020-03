Il retroscena: Antognoni e la sua attività fisica “domiciliare” in quarantena…

Tanti calciatori della Fiorentina, anche attraverso interviste organizzate dalla società viola, hanno raccontato come stanno passando questi particolari giorni di “stop forzato”. L’intermediario di mercato Michele Fratini, attraverso una diretta Instagram con Marco Dell’Olio, editorialista della redazione di Fiorentinanews.com, ha raccontato un simpatico retroscena sul club manager della Fiorentina e bandiera gigliata Giancarlo Antognoni. “L’ho chiamato l’altro giorno per sapere come passava la sua quarantena – ha spiegato Fratini – in quel preciso momento mi ha detto che stava andando in su e in giù nei 20 metri di strada sotto casa”.