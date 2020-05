Il retroscena: Barone ha incontrato i proprietari dei terreni di Campi Bisenzio

Emergono nuovi indizi e retroscena per quanto riguarda la questione STADIO. Secondo quanto riportato dal TGR Rai, nella giornata di ieri il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha incontrato i proprietari dei terreni di Campi Bisenzio. Non solo ‘Franchi’ dunque; la società viola sta dimostrando ancora una volta come si può lavorare su più fronti, aspettando che il Presidente Rocco Commisso batta un colpo dagli Stati Uniti…

