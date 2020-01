Il retroscena: Blanc era a un passo dalla Fiorentina, ma Commisso ha preferito un cuore viola per la panchina

Dopo l’esonero di Vincenzo Montella, sono state tante le piste vagliate dal presidente Commisso e dalla Pradè-Barone per trovare il sostituto. Tra queste era spuntato il nome di Laurent Blanc. L’indiscrezione è stata confermata anche dal portale francese France Football che ha riportato il retroscena accaduto qualche settimana fa in casa Fiorentina.

Questo quanto riporta il sito francese: “L’interesse era reciproco tra due diverse parti. Il presidente Rocco Commisso, nuovo proprietario della Viola, esitò a lungo prima di decidere a favore di Giuseppe Iachini. La posizione in classifica della squadra viola però ha portato i dirigenti a preferire un allenatore abituato alle situazioni difficili. Se fosse stato raggiunto un accordo, Laurent Blanc (tantato e non poco dal progetto) probabilmente sarebbe sbarcato a Firenze circondato dai suoi fedeli, Jean-Louis Gasset e Franck Passi. Ma da quando ha lasciato il PSG (nel 2016), e nonostante il suo desiderio di allenatore, non ha ancora trovato una panchina“.