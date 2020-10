Il retroscena: “Chiesa aveva detto sì al rinnovo con la Fiorentina, ma papà Enrico si è opposto”

Un retroscena che avrebbe del clamoroso quello svelato da calciomercato.com. In questi giorni si parla ancora inevitabilmente della vicenda Federico Chiesa e del suo passaggio alla Juventus.

L’accordo tra le parte c’era da tempo, questo ormai è chiaro e noto. La scorsa estate i primi screzi tra le parti, con il giocatore che però è rimasto alla Fiorentina. Commisso aveva ai Chiesa (a questo punto si può parlare al plurale) un rinnovo “pacificatore”, nonostante le mire del ragazzo guardassero altrove. Tutto sembrava apparecchiato per arrivare all’accordo di pace tra le parti, con Federico che avrebbe detto di sì all’ipotesi. A bloccare tutto però sarebbe stato il padre Enrico, che con un no deciso avrebbe respinto l’offerta della società viola, creando di fatto lo strappo definitivo. Il finale della storia lo sappiamo tutti. E le parole di Pradè “per la famiglia Chiesa la Fiorentina era diventata un veicolo per andare altrove” non stonerebbero più di tanto da questa versione delle cose.