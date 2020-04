Il retroscena: Commisso a parte, ecco il motivo per cui la Juventus rinunciò a Chiesa lo scorso anno

Tuttosport si concentra sulla situazione relativa ai due giovani gioielli viola Chiesa e Castrovilli. Secondo quanto scrive il quotidiano, la Juventus rinunciò a Chiesa lo scorso anno anche perché a un certo punto mancarono le condizioni (le cessioni che avrebbero fatto spazio e portato soldi in cassa). Ora è pronta a rifarsi avanti, anche se nel frattempo è molto stuzzicata dall’operazione Ferran Torres, di cui leggete nella pagina a fianco. Sta risalendo anche l’interesse dell’Inter (mentre il Milan non è in lizza). Fino a qualche mese fa i nerazzurri si sentivano fuorigioco, ma dopo il “golpe” bianconero su Kulusevski, qualcosa è cambiato, anche perché il tecnico dell’Inter Conte rimane convinto che Chiesa, più che da attaccante, sarebbe l’ideale come esterno destro tutta fascia.