Il retroscena Commisso-Iachini: Il Presidente non ha vacillato neanche davanti a una rosa di nomi internazionali

Di Francesco o Iachini? Giampaolo o Iachini? Rocco Commisso non ha avuto dubbi: Iachini. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il presidente non ha vacillato neppure davanti a una rosa di nomi internazionali che Joe Barone e Daniele Pradè avevano selezionato. Proprio per avere un quadro completo di quello che poteva offrire il mercato. Uno su tutti, Setien in uscita dal Barcellona. No, Iachini. La società viola non cambia. E la scelta è stata di Rocco che nel dopo Bologna ha avuto un lungo contatto telefonico con il suo allenatore. Parole dolci come il miele. Simili a quelle che avevano salutato il il successo viola contro il Torino.

0 0 vote Article Rating