Il retroscena del Papu Gomez: ecco la cifra che chiedeva il Catania e che la Fiorentina non fu disposta a spendere

Come ormai noto nel 2013 l’allora tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella chiese alla società di prendere il Papu Gomez, trovando però un muro. Lo stesso Gomez ha rivelato al programma Smoke Free un retroscena riguardante quella sessione di mercato: “Sono stato in Argentina con Simeone e un giorno siamo andati a pranzo. Lì mi disse che quando sarebbe tornato per la pre-season mi avrebbe chiesto come rinforzo all’Atletico Madrid, che però era messo male finanziariamente. Il Catania chiese dieci milioni di euro, loro ne offrirono sei. Non mi hanno venduto e volevo morire”. Erano quindi solo 10 i milioni che la Fiorentina avrebbe dovuto spendere per aggiudicarsi Papu Gomez, un giocatore ottimo ancora oggi ma decisamente nel fiore degli anni all’epoca. Invece l’argentino andò al Metalist, per poi tornare in Italia con la maglia dell’Atalanta.