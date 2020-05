Il retroscena dell’operazione Ribery, Innocentin: “Parlai di lui e di altri profili con Pradè. Poi verificai l’interesse direttamente l’interesse di Franck…”

Nicola Innocentin è un agente italiano, di stanza a Monaco di Baviera, conoscente di Franck Ribery ed è anche grazie a lui e ai responsi di un programma particolare, Comparisonator, che la Fiorentina ha pensato di imbastire l’operazione per portarsi a casa il campione francese. Ne ha parlato così l’agente a Tmw: “Oltre che assicurarmi sulle condizioni fisiche di Franck con Gianni Bianchi, preparatore del Bayern, ho usato anche il programma Comparisonator: era in fase beta ma grazie al mio rapporto con chi l’ha creato, Tarkan Batgun, è stato utile e fondamentale. Immaginavamo un trasferimento in un club senza Coppe, poi gli infortuni sono imponderabili. Però il dato emerso è stato positivo. A fine giugno ero a Firenze, Pradè era da poco alla Fiorentina. Con lui ho parlato di diversi profili tra cui Franck Ribery. Con il ragazzo c’era un rapporto personale, vivendo a Monaco di Baviera. Peraltro, casualità, i nostri figli andavano alla stessa materna. E poi avevo la garanzia di Bianchi sulle sue garanzie fisiche”.

“Da lì abbiamo verificato l’interesse di Ribery nel venire a Firenze, cosa che ho fatto direttamente con lui. Più videoconference con Franck e con la Fiorentina, supportando questa attività grazie ai dati. Abbiamo fatto notare tre cose: con la comparazione, è stato evidentemente che avrebbe potuto giocare bene anche in Italia. Poi che da solo aveva all’epoca un numero di followers superiori a Fiorentina e sponsor: anche a livello di immagine, per una proprietà americana, sarebbe stata un’opzione importante. E poi come straniero in Italia avrebbe goduto del decreto crescita per gli sgravi fiscali. Poi tutto si è concluso partendo da quegli input lì. L’operazione poi è andata avanti formalmente con l’agente Migliaccio e con Davide Lippi. E si è conclusa, per la felicità di tutte le parti in causa”.