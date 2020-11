Asse Empoli-Firenze, il retroscena di mercato: “Per Ricci avevamo avuto una richiesta dalla Fiorentina che poi però ha deciso di non andare avanti”

Il Direttore Sportivo dell’Empoli Pietro Accardi a TMW ha rivelato un restroscena di mercato su Samuele Ricci, cercato anche dalla Fiorentina: “Su di lui ci sono state tante richieste. Una è stata la Fiorentina, che poi però ha deciso di non andare avanti: abbiamo fatto tante chiacchiere, perché loro sono vigili sul mercato dei giovani, ed avevano inserito anche Ricci nella lista di prospetti. C’erano pure altre società, ma abbiamo deciso di non venderlo per lavorare sulla sua crescita”.

