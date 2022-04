Il retroscena di Bertoni: “Volevo portare Lautaro Martinez alla Fiorentina. Vlahovic, come si fa a dire di no a certe cifre?”

Il doppio ex di Fiorentina e Napoli Daniel Bertoni, intervistato da Il Mattino, ha presentato la partita di domenica del Maradona.

A cominciare dalle differenze tra Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti: “Il primo si agita tanto in panchina e a tratti sembra un sudamericano, Luciano veniva a fare il tifo per la mia Fiorentina in Curva Fiesole. Il 4-3-3 della Fiorentina mi sembra esaltarsi quando affronta squadre come il Napoli e ho visto come gli azzurri soffrono quando giocano in casa”.

Bertoni si sofferma poi sull’addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina: “Sono soldi importanti per la società, come si fa a dire di no a certe cifre? Certo, sarebbe stata una bella sfida con Osimhen che è una punta vera, ma è troppo spesso assente, per un motivo o un altro”.

L’argentino svela poi un retroscena di mercato: “Lautaro Martinez è sempre decisivo. Lo volevo portare alla Fiorentina, ne parlai con Pantaleo Corvino qualche anno fa quando era ancora nel Racing e cominciava a giocare nell’Under 20 dell’Argentina“.