Il retroscena di Grifo: “Nel 2019 mi arrivò una proposta dalla Fiorentina. Mentre riflettevo i viola presero Ribery e Boateng così poi…”

Nel giro della Nazionale già da qualche mese, Vincenzo Grifo nell’amichevole contro l’Estonia si è tolto la soddisfazione di mettere a segno la prima doppietta in azzurro. Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha raccontato un retroscena di mercato che riguarda da vicino la Fiorentina: “Ci sono state delle occasioni per giocare in Serie A, ma forse non erano maturi i tempi. Quando avevo 18 anni Tare mi voleva a tutti i costi alla Lazio, ma insieme ai miei parenti decisi che era meglio stare vicino alla mia famiglia. Ero troppo giovane, era la prima volta che uscivo di casa e preferimmo la vicina Hoffenheim. Dove ero ancora nell’estate del 2019, quando mi arrivò una proposta interessante dalla Fiorentina. Ma, mentre riflettevo, il club viola prese Ribery e Boateng. Così a quel punto per me era meglio rimanere in Germania”.

