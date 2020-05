Il retroscena di Menez: “Potevo andare alla Fiorentina con Montella ma mi comportai da cog****. Firenze è bellissima e perfetta per il calcio”

Nel corso di una diretta Instagram con Sebastien Frey, l’ex Milan e Roma Jeremy Menez ha svelato un retroscena legato invece alla Fiorentina: “Avevo conosciuto Montella sia da compagno che da allenatore per sei mesi a Roma: non abbiamo mai avuto un buon rapporto anche se c’era rispetto tra noi due. Quando arrivò a Milano mi sono comportato da coglione, il rapporto si è incrinato definitivamente per colpa mia, le cose non sono andate bene e ho deciso di andare via. Mi avrebbe voluto anche alla Fiorentina l’anno prima, potevo venirci davvero perché il ds era Pradè che mi aveva portato a Roma. Firenze è un bel posto dove fare calcio, una città bellissima e una tifoseria calda”.