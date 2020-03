Il retroscena di mercato: Barone e Pradè hanno rifiutato un’offerta importante per Pulgar. Il centrocampista cileno…

L’idea della Fiorentina è quella di dare piena fiducia al nazionale cileno Pulgar acquistato l’estate scorsa dal Bologna. L’ex regista rossoblù ha avuto un percorso altalenante nei suoi primi mesi in maglia viola. Soprattutto, durante la gestione Montella, è stato costretto a snaturare le sue caratteristiche tecnico-tattiche adattandosi al ruolo di mezzala. Compito che, tra l’altro, ha assolto discretamente. Pulgar è uno degli intoccabili della futura Fiorentina. Come rivela La Gazzetta dello Sport, nel mercato invernale Barone e Pradè hanno rifiutato un’offerta importante del Napoli per l’ex rossoblù. Se riprenderà il campionato, il nazionale cileno verrà proposto in pianta stabile nel ruolo di regista proprio per permettergli di ritrovare sicurezza e tempi di gioco.