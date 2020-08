Tuttosport ha trattato del mercato viola rivelando un retroscena delle ultime settimane. Per il centrocampo, il preferito della Fiorentina era Fofana. Ma visto che l’ex giocatore dell’Udinese ha scelto di trasferirsi in Francia al Lens ecco che in testa per completare il centrocampo della Fiorentina è balzato Karol Linetty. Classe ’95, sul quale c’è da tempo l’interesse anche del Torino e di alcuni club della Bundesliga.

