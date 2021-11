Il retroscena di mercato: Marotta e quella strategia da gentiluomo per Vlahovic

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, c’è anche l’Inter sull’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic. Marotta ne aveva individuato immediatamente le potenzialità, Dusan era il prescelto per il post Lukaku e per lui l’amministratore delegato dell’Inter, in estate, si è messo in viaggio per Firenze, dove ha però dovuto fare i conti con le resistenze di Commisso, cui ha almeno cercato di scucire qualche promessa per il futuro.

Il presidente viola non ha concesso aperture, ma ha apprezzato la mossa del dirigente nerazzurro, che all’inserimento aggressivo tra i problemi di rinnovo, ha preferito un dialogo costruttivo con la proprietà gigliata. Azione, forse, frutto della strategia, ma pur sempre da gentiluomo, che quantomeno è servita a costruire un buon rapporto.