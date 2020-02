Il retroscena di mercato: Quagliarella era viola ma a mettere i bastoni fra le ruote a Pradè ci pensò…Vincenzo Montella

Curioso retroscena di mercato raccontato tra le colonne del Corriere Fiorentino. Secondo quanto riporta il quotidiano, Fabio Quagliarella in estate era stato contattato dal ds gigliato Pradè, che aveva raccolto un sì convinto dalla punta di Castellammare. Il motivo per cui tutto è saltato, spiega il quotidiano, è che il profilo di Quagliarella non convinceva Vincenzo Montella, il quale disse no alla trattativa. E così domenica sarà un avversario.