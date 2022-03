Il retroscena di mercato: Quando l’Inter cercò di soffiare Torreira alle dirette concorrenti

Tuttosport in edicola stamani racconta un retroscena di mercato. Al termine dell’ultima stagione disputata dal centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira con la Sampdoria, l’Inter era in pole position per l’uruguagio.

L’affare però non decollò per la resistenza di Ferrero , i 25 milioni (cash e senza sconto) della clausola e i paletti ai nerazzurri del Fair Play Finanziario. Così Torreira rimase a Genova fino a giugno per poi trasferirsi all’Arsenal che di milioni ne sborsò 30 blindandolo fino al 2023.