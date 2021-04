Il retroscena di mercato: “Sérgio Oliveira fu proposto anche alla Fiorentina, ma non fu considerato all’altezza. È stato un errore”

L’esperto di mercato Gianluca Di Marzio attraverso il proprio profilo Instagram ha raccontato un retroscena di mercato che riguarda da vicino anche la Fiorentina. Nell’inverno del 2019 infatti, il Porto propose a vari club italiani il suo centrocampista Sérgio Oliveira. Il ragazzo era in scadenza, reduce da un infortunio e senza tanti minuti nelle gambe. Oltre al club viola, anche Bologna, Lazio, Genoa e Torino non lo reputarono all’altezza e rifiutarono l’offerta. Il giocatore si spostò quindi prestito per 6 mesi al PAOK Salonicco e quando è tornato in Portogallo è diventato un titolare inamovibile del Porto, con il suo valore di mercato che è aumentato esponenzialmente. “Fu un errore dei direttori sportivi e dei talent scout, spesso anche loro sbagliano”, questo il commento del giornalista di Sky Sport.