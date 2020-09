Il retroscena di Pasqual: “Consigliai Di Lorenzo a un direttore della Fiorentina, poi furono fatte altre scelte. Chiesa attaccante viene messo in difficoltà”

A TMW Radio ha parlato così l’ex terzino e capitano della Fiorentina Manuel Pasqual: “Biraghi? La prima partita che ha fatto dopo essere tornato alla Fiorentina è stata ottima, ha messo quattro-cinque palloni più che invitanti e dietro non è stato messo troppo in difficoltà. Il fatto di andare all’Inter e giocare in una squadra che ha provato ad essere l’anti-Juve ed è arrivata in finale di Europa League gli ha dato la consapevolezza della sua forza e il fatto di sentirsi uno zio per i suoi compagni. Ho sempre sponsorizzato Di Lorenzo, a suo tempo anche con un direttore della Fiorentina, che però puntò su altri profili. Poi ci ha messo le mani il Napoli e sono successe cose diverse. Con lui a destra e Spinazzola a sinistra siamo in buone mani. Chiesa? Deve giocare largo a destra, che sia 4-3-3 o 3-5-2. Nel momento in cui è chiamato a fare l’attaccante centrale come l’anno scorso lo mette in difficoltà”.

