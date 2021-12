Il retroscena di Vargas: “Mi voleva il Real Madrid, ma la Fiorentina non mi ha fatto andare via. E allora ho rinnovato il contratto”

L’ex giocatore della Fiorentina, Juan Manuel Vargas, ha rilasciato una lunga intervista al portale peruviano Trome.

Di seguito un estratto, in cui il laterale mancino ha svelato un retroscena sulla sua avventura in riva all’Arno: “Quando sono arrivato al Betis, ho saputo che il Real Madrid e altre squadre erano interessate. La Fiorentina, però, aveva messo una clausola rescissoria da ventisei milioni di euro. Potevo andare ai Blancos, ma non se n’è fatto di niente”.

Continua così Vargas: “Ho litigato con la dirigenza della Fiorentina, volevo che mi cedessero dopo due-tre stagioni ma la loro richiesta non si abbassava da quei ventisei milioni. Le squadre interessate ne hanno offerte circa diciotto, ma la società non ha accettato. In quel momento ho prolungato il mio contratto per altri tre anni”.