Il retroscena di Venerato: “A Gennaio il Napoli chiese Vlahovic, ma la Fiorentina rifiutò perché non si sentiva inferiore ai partenopei”

Ovviamente dopo la doppietta contro la Sampdoria, tutti sono diventati pazzi di lui. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, sul quale invece la Fiorentina ha sempre creduto molto. E lo ha dimostrato, blindandolo nel mercato estivo e soprattutto in quello invernale, quando magari il serbo non stava attraversando un momento straordinario. Scelta di cui adesso i viola gongolano, e che è stata commentata dal giornalista Ciro Venerato a Calcionapoli24tv, svelando un piccolo retroscena: “Giuntoli ha chiamato Pradè e l’agente del giocatore a gennaio prima di virare su Petagna. Dalla Fiorentina arrivò un secco no. Per questo motivo, in vista della prossima stagione, Vlahovic non è nel mirino del Napoli. Al 99% rinnoverà con la Fiorentina e quando andrà via sarà per approdare in un top club. Oggi i viola non si sentono inferiori al Napoli e non vogliono venderlo”.