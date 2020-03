Il retroscena: Gravina ha chiamato il delegato FIGC per sospendere il match

Sono minuti concitati quelli che stiamo vivendo, con Parma e SPAL che stavano per scendere in campo ma che sono state richiamate all’interno del Tardini. Dalle prime notizie che iniziano a filtrare, secondo quanto riporta TMW, sarebbe stato proprio Gabriele Gravina a chiamare il delegato FIGC presente al Tardini, che a sua volta ha chiamato il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, il quale ha comunicato all’arbitro Pairetto di sospendere il match. Non è ancora chiaro se le squadre potranno scendere in campo, in un’atmosfera surreale.