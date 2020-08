Il retroscena: Iachini ha chiesto la permanenza dei suoi centrali per sentirsi al sicuro. Nel caso di una partenza, tutto su Criscito

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto anche sulla difesa viola rivelando un retroscena sulla volontà di Beppe Iachini. Pioli vuole a tutti i costi il difensore serbo e, non solo, il Milan potrebbe addirittura tentare l’accoppiata con l’argentino che piace a Valencia e Napoli, ma a proposito di liste di preferenza, Iachini ha chiesto la permanenza di entrambi per sentirsi al sicuro dopo che la retroguardia della Fiorentina è stata la migliore in assoluto nelle dodici giornate posta pausa. Comunque, se parte uno dei due, i viola vanno dritti su Criscito.

