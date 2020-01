Il retroscena: Iachini ha iniziato a cambiare la Fiorentina da prima di Natale. Dalla postura, alla ricerca della densità in area: tutte le magagne scovate dal nuovo tecnico

Dall’uso del collo destro del piede ai movimenti sui calci da fermo, dalla postura nel ricevere palla al rilancio di Lirola sulla fascia, l’avanzamento di Castrovilli, la ricerca di densità in area, la forza nei duelli aerei. Come sottolinea La Repubblica, Beppe Iachini ha cominciato a cambiare la Fiorentina prima di Natale, quando non era ancora stato nominato allenatore e si rincorrevano voci di altri candidati, mai contattati. Iachini ha analizzato, con il suo staff, tutti i video della squadra. Ore di registrazione, di rewind e pause per concentrarsi sui difetti e riempire il taccuino di appunti: c’erano molti errori, ma rimediabili. Era la diagnosi che a New York volevano sentire per capire come uscire dal tunnel. Tre gli aspetti emersi subito: la bassa intensità nel recupero palla, la debolezza nei duelli fisici e la difficoltà a trovare le misure giuste nei passaggi quando il gioco aumentava di ritmo. Dopo due passaggi di prima, spesso al terzo arrivava l’errore. Nei duelli individuali, gli avversari prevalevano. Per una squadra di Serie A, limiti gravi.