Il retroscena: Iachini ha passato le feste a guardarsi le partite della Fiorentina. Ma non solo…

Verrà presentato oggi pomeriggio mentre domani dirigerà il primo allenamento. Ma Beppe Iachini è già da giorni completamente immerso nella nuova avventura viola. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha passato le feste rivedendo interamente tutte le partite stagionali della Fiorentina. Poi ha telefonato ad ogni singolo giocatore. Accanto a Iachini, oggi ci sarà anche Pradè, tornato ieri sera a Firenze da Roma. Il ds viola ha considerato da subito Iachini la figura migliore per guidare la Fiorentina fuori dalle torbide acque di chi lotta per non retrocedere. I primi allenamenti serviranno per confermare o meno le idee che l’allenatore si è fatto da fuori. Scegliendo il sistema di gioco primario e valutando la rosa nel suo insieme. Ed anche Iachini sarà coinvolto nel mercato.