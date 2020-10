Il retroscena: il Milan ha cercato Pezzella nelle ultime ore di mercato

Il calciomercato della Fiorentina non si è chiuso fino alla fine del tempo disponibile. Infatti, come si apprende dal giornalista di MilanNews Antonio Vitiello, nelle ultime e febbrili ore di mercato, il Milan avrebbe provato a prendere Capitan German Pezzella. I gigliati hanno rifiutato una richiesta di prestito da parte dei rossoneri che, tramontate le ipotesi difensive, hanno provato un colpo last minute con l’argentino.

