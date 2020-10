Il retroscena: il Padova nel garage del Franchi, i ritardi e i risultati

La situazione che si è creata ieri al Franchi ha dell’inusuale. Una partita inizialmente anticipata, è stata poi posticipata a causa dei ritardi nei risultati dei tamponi.

Il Padova, scosso, è poi sceso in campo ma quest’oggi, bomber Claudio Santini ha raccontato a PadovaGoal: “I primi minuti li abbiamo visti da un garage al Franchi, in attesa dei risultati che sono arrivati attorno al 25′ del primo tempo. Siamo entrati in panchina a un quarto d’ora dalla fine del parziale, ma nella ripresa ho visto cose molto positive in campo e si aveva la sensazione di non essere due categorie più in basso. Mandorlini ha fatto la formazione assieme alla società, c’erano 24 positivi disponibili e i tamponi sono arrivati man mano, 12 di questi sarebbero dovuti arrivare attorno alle 17.30. Alcuni tamponi hanno tardato di una ventina di minuti”.

Una situazione paradossale, quindi, con i giocatori chiusi in un vano garage dello stadio e connesso all’ottimo Rai Play, servizio che ha retto tutta la gara a differenza di alcuni competitor.

I tamponi dei tre veneti isolati, poi, sono risultati negativi quest’oggi. E, una volta effettuato il secondo tampone, se negativo potranno riaggregarsi al Gruppo Squadra.