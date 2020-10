Il retroscena: il prezioso lavoro della Fiorentina per far trasmettere la partita di Coppa Italia con il Padova

Nella giornata odierna è stato ufficializzato che il match in programma domani tra Fiorentina e Padova, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in streaming su Rai Play, piattaforma digitale dell’emittente. La partita inoltre come già anticipato, subirà anche un cambiamento per quanto riguarda l’orario con il calcio d’inizio che avverrà alle 17 anziché le 18.

Oltre alla pressione dei tifosi viola, sulla scelta della Rai di trasmettere la partita in streaming ha pesato molto il lavoro della Fiorentina, che da oltre una settimana ha lavorato ad una soluzione per fare vedere ai propri tifosi la partita. Mancava dunque l’ok dalla Rai che detiene i diritti della competizione. Una volta ottenuto il via libera, solo nella giornata di oggi, è stato ufficializzato il tutto, con l’obiettivo della società gigliata di non fare mancare ai propri tifosi la prima di Coppa Italia.