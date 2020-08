Il retroscena: La Juventus aveva tentato di rispedire Bernardeschi alla Fiorentina

Nel corso dell’estate 2017, la Fiorentina vendette alla Juventus Federico Bernardeschi, per 40 milioni di euro. Tanti soldi spesi per un giocatore che ha dimostrato in bianconero di non avere un’identita, che ha segnato gol con il contagocce e che spesso si è ritrovato a fare panchina. C’è poi un retroscena di mercato raccontato da La Gazzetta dello Sport che lo riguarda: non troppi mesi fa, la Juve lo aveva riproposto alla Fiorentina nell’affare Chiesa poi arenatosi. Da potenziale protagonista a semplice pedina di scambio: Torino doveva essere il punto d’arrivo di Berna, è invece diventato il luogo che ha segnato la sua involuzione.

