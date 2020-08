Il retroscena: La nuova maglia della Fiorentina finisce on line per errore, l’irritazione nel club viola. L’attesa per la terza divisa

La nuova maglia della Fiorentina, la prima firmata Kappa, per la prossima stagione non sarebbe dovuta uscire. Ci è finita sullo store della casa di abbigliamento italiana per errore e ci è rimasta quel tot di ore che sono servite per fare il giro del web. In sostanza il danno è già stato fatto, con conseguente irritazione del club di Commisso che aveva già programmato una presentazione in grande stile. Insomma il rapporto tra le parti diciamo che non inizia benissimo.

Quella che abbiamo visto è una replica della maglia da gioco, prima divisa, quella casalinga per intendersi, la versione economica che sarà commercializzata al prezzo di 39 euro. Quella da gara vera e propria avrà qualche piccolo particolare diverso, a cominciare dal tessuto, ma il modello è comunque quello.

Attesa c’è invece per la terza maglia, quella che dovrebbe essere la più inusuale. Foto e disegni restano gelosamente custoditi, ma dovrebbe essere quella che si ispira ai colori e al disegno della bandiera della Repubblica Fiorentina, quindi rossa, in grande parte, e bianca. Tra una settimana tutto sarà svelato (se non ricapitano altri errori prima).