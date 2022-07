Il retroscena: La richiesta arrivata da Donetsk che sta facendo ritardare l’arrivo di Dodô

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla trattativa che dovrebbe portare Dodô a Firenze nei prossimi giorni.

A rallentare proprio negli ultimi metri la trattativa sarebbe stata la richiesta, arrivata da Donetsk, di inserire nel contratto di Dodô una percentuale sulla futura rivendita da garantire agli ucraini in caso di addio anticipato del brasiliano (che con la Fiorentina firmerà un quinquennale con un ingaggio di 1,5 milioni di euro), un aspetto sul quale i due club sono tuttora al lavoro anche se in un clima di serenità: il giocatore ha da mesi espresso il suo gradimento per trasferirsi a Firenze e l’epilogo è dietro l’angolo