Il retroscena: la telefonata di De Laurentiis a Sarri che ha fatto arrabbiare Gattuso

Maurizio Sarri e Gennaro Gattuso sono due nomi che nelle ultime settimane sono stati accostati alla panchina della Fiorentina. Il primo, però, potrebbe essere la causa dell’addio del secondo dal Napoli, come svelato da Sportitalia.

Dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato proprio Sarri per chiedergli di tornare sulla panchina azzurra. L’ex allenatore della Juventus, che è ancora sotto contratto con i bianconeri, ha ringraziato ma ha dato una risposta negativa. Ci sarebbe proprio questo episodio alla base della spaccatura tra Gattuso e De Laurentiis, con il primo che potrebbe tornare di moda proprio per la panchina della Fiorentina in caso di divorzio a fine stagione.