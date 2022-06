Il retroscena: “L’anno scorso c’era più di qualcosa tra Berardi e la Fiorentina. Se avessero pagato…”

Lo scopritore di Domenico Berardi, Luciano Carlino, ha raccontato a TMW Radio un retroscena sull’attaccante del Sassuolo in ottica Fiorentina. Sentite cosa era successo l’anno scorso:

“Secondo me Berardi è già pronto da 2-3 anni per fare il salto. L’opportunità è arrivata solo lo scorso anno, perché con la Fiorentina c’era più di qualcosa. Se avesse pagato il prezzo giusto, andava via. Adesso c’è la volontà per fare il grande passo e gli anni migliori della sua carriera devono ancora venire. 50-60 milioni sono troppi, credo che 30-35 milioni sia la valutazione giusta”.