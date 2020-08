Il retroscena: L’investimento di Iachini…sulla fibra ottica! Il mister si fa talent scout e raddoppia il lavoro della dirigenza

L’investimento, prima che la Fiorentina lo faccia sul mercato, lo ha fatto mister Iachini sulla fibra ottica, una sorta di aggiornamento professionale: tante partite visionate tra tornei continentali e nazionali, in cerca di ispirazione. Anche sul web, facendosi un po’ talent scout e andando a raddoppiare il lavoro della dirigenza, che lo tiene aggiornato su tutti gli sviluppi. Come scrive La Nazione, anche in vacanza, i cellulari non sono mai spenti. E poi il rapporto con la squadra, la vera arma in più di Iachini, e lo staff tecnico, con tanto di schede personali da rileggere e aggiornare al rientro. Giusto così, direbbe Beppe.

0 0 vote Article Rating