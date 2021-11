Il retroscena: Nico Gonzalez e un futuro che poteva essere al Milan

Dopo essersi finalmente negativizzato, Nico Gonzalez è potuto finalmente tornare ad allenarsi. L’esterno della Fiorentina, che nella giornata di ieri ha superato le visite mediche, ha ripreso a correre sul campo e nel mirino c’è la gara con il Milan, in programma sabato. Calciomercato.com racconta che al Franchi l’argentino ritroverà quella che un anno fa avrebbe potuto essere la sua nuova squadra.

Nell’estate del 2020, infatti, il Milan era interessato a Nico Gonzalez, che a forza di gol aveva trascinato lo Stoccarda alla promozione in Bundesliga. I rossoneri, assieme al Borussia Dortmund, non ritennero opportuno arrivare ai venti milioni richiesti per l’acquisto di Gonzalez, sul punto di cominciare la sua prima stagione in una massima serie europea. Al suo posto, il Milan acquistò Hauge e riscattò Rebic e Saelemaekers. Il resto è storia nota: qualche mese fa è stata la Fiorentina a puntare con forza sull’argentino, diventato l’acquisto più costoso (27 milioni di euro, ndr) della storia del club viola.