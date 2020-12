Il retroscena per l’asso rumeno che interessa la Serie A: “Ho ricevuto una offerta da 12 milioni per Man, ma ne voglio 14”

Il patron del FSCB Gigi Becali ha parlato a Pro TV di una possibile cessione della stella Dennis Man. Su di lui ci sarebbero diverse italiane tra cui anche la Fiorentina: “Credo che Man sarà il primo a lasciare la squadra per lui ho ricevuto un’offerta di 12 milioni di euro. Ma non ha più importanza perché l’ho rifiutata, rispondendo che ne voglio 14. Dai 15 milioni fissati per la cessione, sono sceso a 14. Mi hanno detto che entro il 10 gennaio mi faranno sapere se sono disposti a sborsare tale somma. Si tratta di una squadra italiana. Con 14 milioni Man è loro, se offrono 12 no”.

