Il retroscena post Sassuolo: Commisso subito al telefono per “condividere” una gigantesca amarezza con i propri uomini

Subito al telefono, non appena finita la partita. Perché la sua gigantesca amarezza Rocco Commisso, dal New Jersey, l’ha immediatamente condivisa con i propri uomini. E’ stato Pradè, il direttore sportivo, a farsene portavoce, esternando anche quella di tutto il gruppo dirigenziale: “Il presidente è molto, molto deluso. Lui ci mette passione, anima e denaro. Non si aspettava una stagione del genere. Tutti noi ci assumiamo le nostre responsabilità”. Ed è stato sempre lui, per primo, a pungere nel profondo i suoi giocatori: “Tutti dicono che siamo una squadra piena zeppa di talenti, adesso dobbiamo dimostrarlo tirando fuori i cosiddetti attributi”. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

