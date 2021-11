Il retroscena: Quando Corvino strappò Vlahovic e Milenkovic dalle grinfie della Juventus

C’è Juventus-Fiorentina, la partita di Dusan Vlahovic. Ma anche quella di Nikola Milenkovic. Entrambi rappresentano degli obiettivi concreti in orbita bianconera, se a lungo è stato seguito il difensore è oggi il centravanti a rappresentare il sogno proibito di Max Allegri. Sul mercato può succedere di tutto nei prossimi mesi, soprattutto attorno a Vlahovic, perché la Fiorentina fissa il prezzo e alla Juve non basterà una sponda del giocatore se non arriverà ad accontentare le richieste di Rocco Commisso.

Intanto c’è Juventus-Fiorentina e la coppia Milenkovic-Vlahovic la giocheranno da leader dei viola, con l’obiettivo unico di continuare a trascinare la banda di Vincenzo Italiano verso la zona Europa. C’è Juventus-Fiorentina ed è una partita che Milenkovic e Vlahovic avrebbero potuto vivere con la maglia bianconera. Come ricorda ilbianconero.com, riavvolgendo il nastro fino al 2017 si può ricordare come il blitz di Pantaleo Corvino spazzò via proprio la concorrenza della Juve, con Fabio Paratici che a un certo punto sembrava avere in pugno i due gioielli del Partizan. Invece a vincere in quell’occasione fu la Fiorentina, una vittoria netta: 2-0.