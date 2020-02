Il retroscena raccontato da Miller: “Un personaggio misterioso mi ha impedito di andare alla Fiorentina”

“Ho avuto un’opportunità di andare in Fiorentina quando era scaduto il mio contratto con i Rangers nel 2011, ma all’ultimo minuto l’accordo è saltato”. E’ quello che racconta l’ex attaccante, che ora ha intrapreso la carriera di allenatore, Kenny Miller.

Il quale aggiunge: “Avevo parlato con Lorenzo Amoruso e con lui ero praticamente d’accordo su tutto”. Un affare che è saltato per via di un personaggio misterioso del quale però Miller è riluttante a parlare: “Preferirei non approfondire la questione per essere onesto”. Le dichiarazioni sono state riportate dal Daily Record.