Il retroscena su Amrabat: Confronto duro con Prandelli nel post partita di Fiorentina-Spezia. I dettagli

Il Corriere Fiorentino in edicolo quest’oggi si concentra su Sofyan Amrabat raccontando anche un retroscena riguardante il centrocampista marocchino. C’è chi dice che ha accettato la Fiorentina anche perché pensava che Juric lo avrebbe seguito all’ombra del Duomo, scrive il quotidiano. Di certo c’è che questa stagione Amrabat è sembrato il fratello scarso del giocatore che stupì la Serie A. Qualche alto, tantissimi bassi, e un equivoco tattico tuttora irrisolto riguardo al ruolo da regista. Venendo all’attualità, il quotidiano scrive che il caso è nato dopo la sostituzione mal digerita dal giocatore contro lo Spezia. Il retroscena è che nello spogliatoio, a fine partita, andò in scena un confronto molto duro con Prandelli. Minuti ad altissima tensione, con tanto di intervento risolutore di Joe Barone. È stato il dg, anche con toni duri, a “rimettere in riga” il giocatore anche se, da quella serata, il rapporto col mister ne è uscito inevitabilmente incrinato.