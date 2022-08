Il retroscena su Barak: l’offerta aumentata dalla Fiorentina e il Verona che sta per cedere

Che sia l’obiettivo forte di questi giorni ormai si sa e per vedere a Firenze Antonin Barak ormai manca poco, il tempo di convincere definitivamente il Verona perché con il giocatore l’accordo è già stato trovato. Non sarà un trasferimento subito definitivo ma potrà diventarlo con il classico diritto di riscatto: intanto però la Fiorentina pagherà un indennizzo iniziale intorno ai 2 milioni di euro.

A far traballare definitivamente il club scaligero è stato un aumento della proposta proprio per il riscatto, come svelato da Tmw: dai 10 milioni iniziali a 12 e a questo punto, la pretesa dovrebbe attestarsi solo su qualche bonus da aggiungere. L’affare è comunque in fase avanzata e a inizio settimana potrebbe davvero chiudersi.