Il retroscena su Kouame: l’offerta del Torino che (non) ha fatto vacillare la Fiorentina

Come vi abbiamo raccontato durante tutto il mese di gennaio, il Torino è stata la squadra che è andata più vicina a Christian Kouame. Alla fine, dopo i rifiuti da parte della Fiorentina, i granata hanno puntato su Antonio Sanabria, vecchia conoscenza della Serie A che è tornato in Italia dopo l’esperienza al Genoa.

Come si legge su la Repubblica, l’obiettivo principale del Torino era l’attaccante ivoriano, considerato ideale per giocare al fianco di capitan Belotti. La società di Cairo era arrivata addirittura a mettere sul piatto un’offerta attorno ai sedici milioni di euro. La Fiorentina, però, non ha nemmeno voluto sedersi al tavolo per trattare perché considera l’ex Genoa un prospetto importante con ancora notevoli margini di miglioramenti.