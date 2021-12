Il retroscena su Pulgar: Il cileno ha rischiato un infortunio molto serio

Anche l’edizione odierna del Corriere Fiorentino torna sulle condizioni di Erick Pulgar, uscito contro il Benevento a causa di un problema alla caviglia. Buone notizie per il cileno: si registra un cauto ottimismo sulle sue condizioni, dopo il grande spavento delle ultime ore.

A caldo, sia lo stesso Pulgar che lo staff medico della Fiorentina temevano il peggio. Le grida di dolore, le le lacrime e l’intervento dei sanitari facevano presagire ad un infortunio serio. Qualcuno, addirittura, temeva per la rottura del tendine d’Achille. Per fortuna, è andato tutto per il verso giusto e Pulgar potrebbe tornare addirittura a Verona. Anche se è molto più probabile rivederlo in campo nel 2022.