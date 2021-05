Il retroscena su Spalletti: “Non ha mai pensato di scegliere la Fiorentina, nonostante quest’anno…”

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si legge un approfondimento dedicato al nuovo allenatore del Napoli Luciano Spalletti, accostato in passato anche alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal quotidiano rosa però, l’allenatore di Certaldo non avrebbe mai preso in considerazione l’idea di scegliere la Fiorentina come squadra da guidare, nonostante abbia seguito con una certa apprensione il percorso verso la salvezza della formazione gigliata guidata da Iachini e Prandelli, tecnici che Spalletti conosce bene.