Il retroscena sul ritiro: la Fiorentina aveva deciso di terminarlo dopo il Sassuolo, ma i giocatori…

Arrivano aggiornamenti sul ritiro della Fiorentina, iniziato al termine della partita contro l’Atalanta e concluso nella giornata di ieri.

Come si legge su La Nazione, già mercoledì sera, dopo il pareggio contro il Sassuolo, la società viola sarebbe stata disposta a concludere anzitempo il ritiro. Così da permettere ai giocatori di poter rientrare a casa per trascorrere del tempo con le famiglie. Il più convinto sarebbe stato Rocco Commisso: dopo il discorso di incoraggiamento ai giocatori prima della partita, il presidente della Fiorentina aveva dato l’ok all’interruzione del ritiro. Gli stessi calciatori, però, decisi a sfruttare al massimo il momento positivo, hanno preferito tornare a dormire in hotel, scegliendo di ricongiungersi alle famiglie solo la mattina dopo.