Il retroscena sulla telefonata tra Commisso e Iachini: Ecco cosa si sono detti

Nel pomeriggio di oggi il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha telefonato a Beppe Iachini. Non per comunicargli, come sostenuto da qualcuno, la conferma in sella alla panchina viola. Bensì, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, per salutarlo e ringraziarlo per quanto fatto in riva all’Arno. Il rapporto tra i due, complice anche la seconda parte della passata stagione terminata con la salvezza della Fiorentina, rimane comunque molto forte.

0 0 vote Article Rating