Il retroscena tra Milenkovic e Pioli nel 2017: “Mister non sono venuto alla Fiorentina per fare soldi. Voglio giocare, sono pronto”

In un’intervista a Mozzart Sport, la madre di Nikola, Nadežda Milenkovic, ha svelato il retroscena di una conversazione del difensore della Fiorentina nel 2017 con Pioli, all’epoca allenatore viola. Il giocatore, che era arrivato in estate dal Partizan Belgrado, non aveva ancora esordito in maglia viola quando chiese al tecnico viola:

“Mister, giocherò? Sono pronto!” e Pioli: “Qualcuno ti ha promesso di giocare?”. La risposta di Milenkovic non si fece attendere: “No, ma non sono venuto qui solo per fare soldi, ma anche per giocare. Sai, mister, l’anno prossimo c’è il Mondiale e se non gioco non mi vedrà nessuno”.

La madre del serbo ha poi spiegato: “Nikola è maturato di partita in partita, ha giocato sempre meglio. Aveva molta fiducia in se stesso e questo lo ha aiutato ad arrivare alla Fiorentina. E lo fece nel migliore dei modi, visto che segnò un gol nella finale di coppa contro la Stella Rossa”.